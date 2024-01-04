Власти Латвии подтвердили планы по выдворению россиян

Депортация из Латвии, согласно уточненным данным Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ) страны, грозит 1167 гражданам России, которые не выполнили требования обновленного закона об иммиграции и не подали документы на получение ВНЖ для проживания, передает «РИА «Новости» со ссылкой на публикацию латвийских СМИ.

В УГДМ уточнили, что в декабре 2023 года сообщалось о возможной депортации 1213 российских граждан, однако впоследствии выяснилось, что 46 человек уже покинули страну. По данным ведомства, среди высылаемых поровну мужчин и женщин, а 789 россиян старше 60 лет.

Председатель УГДМ Майра Розе признала, что процесс депортации россиян из Латвии будет «очень сложным и обременительным». По ее словам, на первом этапе у граждан России потребуют объяснений, почему они не уезжают, в феврале эти объяснения рассмотрят и оценят. Если россияне не покинут Латвию в течение 30 дней после приказа о депортации, начнется принудительная высылка.

Рига, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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