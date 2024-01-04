Денег нет: США притормозили помощь киевскому режиму

США пока больше не может оказывать финансовую поддержку киевскому режиму. Как заявил координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге, последний пакет помощи, подписанный президентом Джо Байденом 27 декабря, ещё не доставили на Украину в полном объеме – на это могут уйти «недели».

«Президент подписал последний пакет, на восполнение которого у нас было финансирование, и на этом все. Нам нужно одобрение (на выделение дополнительных средств), чтобы мы могли продолжить предоставлять поддержку Украине», – сказал Кирби (цитата по РИА «Новости»).

В конце декабря госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о передаче Украине «финального» в 2023 году пакета военной помощи на $250 млн. Как предупреждал Белый дом, этим исчерпываются имеющиеся в его распоряжении средства на поддержку Киева. Новых поставок оружия и боеприпасов не будет, пока конгресс не одобрит дополнительное финансирование.

Запрос Белого дома о помощи Украине должны утвердить обе палаты. При этом республиканцы заявили, что не поддержат выделение средств киевским властям, пока администрация Байдена не изменит подходы к защите границы США.

В итоге компромисс не был найден, а палата представителей ушла на зимние каникулы.

Вашингтон, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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