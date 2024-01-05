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В США потерпел крушение стратегический бомбардировщик

Американский стратегический бомбардировщик B-1B Lancer потерпел крушение при попытке посадки на авиабазе Элсуорт в штате Южная Дакота, передает «Интерфакс» со ссылкой на ВВС США.

Сообщается, что на борту находился экипаж из четырех летчиков. Все они успешно катапультировались.

Катастрофа произошла при выполнении тренировочного полета. Отмечается, что в тот момент была плохая погода и сильный мороз.

В настоящее время ведется расследование причин катастрофы. Авиабаза Элсуорт временно закрыта для полетов.

Вашингтон, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / США

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