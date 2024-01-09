До 180 выросло число жертв землетрясения в Японии

Число погибших в результате мощного землетрясения в Японии увеличилось до 180 человек. По разным данным, от 120 до 323 человек числятся пропавшими без вести.

Местные власти подтвердили гибель 180 человек. По данным агентства Kyodo, судьба еще 120 до сих пор неизвестна, в AP уточнили, что без вести пропавшими числятся 323 человека. Еще 565 человек пострадали. В результате ЧП 1390 домов разрушены или серьезно повреждены, около 200 сгорели в пожаре, случившемся после подземных толчков.

Власти префектуры Исикава сообщили, что порядка 3300 жителей Вадзиме и соседнего города Сузу остаются в изоляции из-за разбитых дорог. Им невозможно доставить помощь, людям не хватает питьевой воды, и они кипятят воду из родников и реки.

Правительство одобрило выделение 4,74 млрд иен или около 33 млн долларов из резервного фонда на поддержку жертв и пострадавших при землетрясении. Деньги, в том числе, потратят на теплую одежду и укрытия от холодной погоды, сообщил телеканал NHK.

Специалисты Токийского университета заявили, что морское дно около полуострова Ното поднялось при землетрясении. В результате увеличилась береговая линия и площадь полуострова на острове Хонсю увеличилась на 4,4 кв. км. Учены провели замеры и подтвердили свою теорию снимками из космоса, передает ТАСС.

Землетрясение магнитудой 7,6 произошло в Японии 1 января. Около 66 тыс. домохозяйств остались без воды. В ряде регионов отключено электричество, спасатели продолжают разбирать завалы.

Токио, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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