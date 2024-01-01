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Понедельник, 1 января 2024, 12:35 мск

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В Японии произошло мощное землетрясение

В Японии мощные подземные толчки могут стать причиной цунами. Об этом сообщает Kyodo News со ссылкой на Метеорологическое агентство страны.

Сейсмологи зафиксировали землетрясение с эпицентром в префектуре Исикава на острове Хонсю. Магнитуда составила 7,4. Подземные толчки ощущались в Токио.

Кроме того, еще одно землетрясение произошло у побережья префектуры Ниигата, его мощность оценивается в 5,2.

На западном побережье Хонсю объявлена угроза цунами, высота волн может достигать пяти метров. Жителям префектур Исикава, Ниигата, Тояма и Ямагата рекомендовали как можно быстрее покинуть прибрежные районы.

Токио, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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