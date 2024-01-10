В США жертвами торнадо стали четыре человека

На восточное побережье США обрушились разрушительные торнадо. По последним данным, погибли четыре человека.

Наибольший ущерб стихия нанесла штату Флорида. Кроме того, ураганы пронеслись по территориям штатов Алабама, Джорджия и Южная Каролина.

Больше других пострадали города Марианна, Панама-Сити и Форт-Лодердейл. Сотрудники экстренных служб приступили к разбору завалов. На данный момент известно о четырех погибших. Вместе с тем, более 87 тысяч человек остаются без электроснабжения.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни погодные условия во Флориде ухудшатся. На восточную часть США надвигается новый шторм.

Таллахасси, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube