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На японском острове Окинава США построят еще одну военную базу

Фото: freepik

США построят еще одну военную базу на японском острове Окинава, несмотря на возражения местных властей и жителей. Об этом заявил генсек правительства Японии Ёсимаса Хаяси.

По его словам, возведение американских военных объектов начнут сегодня. В бухте Хэноко будут проведены насыпные работы с целью дальнейшего строительства двух взлетно-посадочных полос V-образной конфигурации, передает ТАСС.

В настоящее время американская военная база находится в густонаселенном районе Гинован. Власти Окинавы неоднократно пытались оспорить перенос военных объектов в бухту Хэноко и в целом выступали за сокращение военного присутствия США на острове. Однако в японском правительстве не прислушались к мнению местных жителей и разрешили строительство.

В 1945 году во время сражения с войсками США погибло почти 200 тысяч японцев, в том числе около 100 тысяч мирных жителей. Затем Окинава находилась под американской оккупацией в течение 27 лет и была, по сути, превращена в ключевой элемент военной инфраструктуры Пентагона. В настоящее время на острове сосредоточено свыше 70% площади военных баз США в Японии.

Токио, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / США

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