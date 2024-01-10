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В США арестовали девять евреев из-за секретного туннеля в синагоге

В Нью-Йорке представители хасидской общины пытались помешать полиции заблокировать туннель, который вел в синагогу. В результате девять человек были арестованы.

Как сообщает New York Times, секретный туннель, который вел к синагоге из штаб-квартиры хасидской общины, был обнаружен в Бруклине в конце декабря. Предположительно, ход прорыли во время пандемии коронавируса.

Власти приняли решение заблокировать нелегальное сооружение. Для этого к синагоге подогнали цементовоз, который должен был залить туннель бетоном. Однако хасиды попытались помешать силовикам. В результате были задержаны девять человек.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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