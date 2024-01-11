СМИ: США вывезли запас топлива для борьбы за Тайвань

США перебросили большой запас топлива с военной базы на Гавайях на Филиппины. Местные власти упрекнули Вашингтон, что его действия похожи на подготовку к конфликту вокруг Тайваня, пишет The Manila Times.
«Посольство США на Филиппинах подтвердило передачу чистого топлива с военного объекта США в Перл-Харборе на Гавайях в коммерческое хранилище в бухте Субик», – говорится в статье.
По данным издания, Штаты ранее перевезли почти 148 млн л топлива, предназначенного для американских военных, в Субик. Новая партия прибыли на Филиппины 9 января.
Сенатор филиппинского парламента Мария Хосефа Айми Маркос выразила недовольство действиями Штатов и излишней таинственностью вокруг них. Она отметила, что замалчивание топливных поставок усиливает подозрение, что США создают запасы на случай конфликта вокруг Тайваня.
Бывший премьер-министр Японии Таро Асо считает, что Тайвань станет следующим местом эскалации военного конфликта после Украины и Газы.
Москва, Наталья Рязанова
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