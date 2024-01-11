Экс-премьер Японии предупредил, что следующий конфликт разгорится на Тайване

Тайвань станет местом появления следующей «горячей точки», считает бывший премьер-министр Японии Таро Асо. По его мнению, ситуацию может исправить только политический диалог, пишет Nikkei Asia.

Асо напомнил о теории разбитых окон и назвал Тайвань следующим в очереди на разбивание после Украины и сектора Газа.

«Американский криминолог Джордж Келлинг предложил теорию «разбитого окна»: если одно разбитое окно останется неотремонтированным, то будут разбиты еще больше окон и в конечном итоге весь город будет опустошен. Теперь нам следует обратить внимание на Тайвань как на следующее окно, которое будет разбито», – сказал политик в Центре изучения президентства и конгресса в США.

Асо отметил, что официальный Пекин неоднократно предупреждал о готовности силой отстаивать единство Тайваня с материковым Китаем. Чтобы сценарий с разбитыми окнами не осуществился, мировому сообществу нужно не только играть мускулами, но и использовать политический диалог.

Аналитики предупредили, что искрой для военного конфликта вокруг Тайваня могут стать запланированные на 13 января выборы на острове. Попытки установить независимость Тайбэя от Пекина может обойтись миру в 10 трлн долларов.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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