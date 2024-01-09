Конфликт на Тайване обойдется миру в $10 трлн – Bloomberg

Военный конфликт за отделение Тайваня от КНР может обойтись миру в 10 трлн долларов, подсчитало агентство Bloomberg. Последствия этого столкновения будут хуже, чем у конфликта на Украине и пандемии.

Агентство предупредило, что искрой могут стать запланированные на 13 января выборы на Тайване. Все условия для военного противостояния уже созданы, учитывая отношения между КНР и США, рост военного влияния Пекина.

«Война из-за Тайваня будет стоить столь огромных кровавых и материальных затрат, что даже у самых недовольных нынешним статусом острова есть основания не рисковать. Bloomberg Economics оценил затраты примерно в 10 трлн долларов, или около 10% мирового ВВП. Это затмит последствия от конфликт на Украине, пандемии и глобального финансового кризиса», – говорится в статье.

Аналитики оценили два самых вероятных сценария. При первом Пекин пойдет на военную операцию, и США не останутся в стороне. В первый год мировая экономика может потерять до 10,2% ВВП, Тайвань – 40% ВВП, материковый Китай – 16,7% ВВП, а США – 6,7% ВВП.

Вторым возможным сценарием станет блокада Тайваня для мировой торговли. Потери мировой экономики составят до 5% ВВП, Тайваня – 12,2% ВВП, материкового Китая – 8,9% ВВП, США – в 3,3%.

КНР предупредила, что не станет терпеть провокации и любая сепаратистская деятельность в целях отстаивания «независимости Тайваня» станет началом войны. США открыто заявили, что не намерены прекращать поставки оружия на Тайвань. Летом 2023 года Госдеп США одобрил отправку на остров боеприпасов почти на 440 млн долларов.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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