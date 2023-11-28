Сепаратистская деятельность в целях отстаивания «независимости Тайваня» станет началом войны, предупредил представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чэнь Биньхуа. Пекин не станет терпеть провокации, добавил он.

«Хочу подчеркнуть, что «независимость Тайваня» означает войну», – приводит слова чиновника ТАСС. Пекин будет содействовать мирному воссоединению материкового Китая и Тайваня, но «не потерпит и не проявит снисхождения» к тем, кто будет продвигать «независимость Тайваня» с помощью провокаций и других инцидентов, добавил Чэнь.

В июле действующий тогда глава объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли призвал Вашингтон активнее вооружать Тайвань, поскольку наметившаяся гегемония Китая в Азии якобы грозит «нестабильностью региона». Президент США Джо Байден во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что Штаты продолжат отправлять оружие Тайваню.

В Госдуме РФ отметили, что конфликты на Украине и Ближнем Востоке, напряженность вокруг Тайваня стали следствием правления президента Байдена. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин призвал изолировать американского лидера, пока тот не развязал Третью Мировую войну.

Пекин, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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