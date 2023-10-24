Володин призвал изолировать Байдена, пока тот не начал мировую войну

Конфликты на Украине и Ближнем Востоке, напряженность вокруг Тайваня стали следствием правления президента США Джо Байдена, считает спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. Он призвал изолировать американского лидера, пока тот не развязал Третью Мировую войну.

Володин напомнил слова Байдена о том, что человечеству нужен новый мировой порядок. То есть американский лидер признал, что порядок, основанный на американских правилах, изжил себя. Но «стремясь сохранить свою гегемонию, Вашингтон принёс только вред». Разрушены устоявшиеся экономические цепочки, Евросоюз оказался в кризисе, вокруг Тайваня растет напряжение, а Украина и Ближний Восток уже «полыхают».

«Мир изменился, став многополярным. Попытки вновь перекроить его по американским лекалам приведут только к глобальной катастрофе. Выживший из ума Байден должен быть изолирован, пока не развязал мировую войну», – написал Володин в своем телеграм-канале.

Накануне Джо Байден повторил условия для прекращения огня в секторе Газа, выдвинутые израильскими властями: полная капитуляция боевиков ХАМАС и освобождение заложников. В ночь на 24 октября в результате израильских ударов по сектору Газа погибли 110 палестинцев, в числе которых дети и женщины. Всего с 7 октября число погибших достигло 5 087 человек, раненых – 15 273 человека.

Россия предложила проект резолюции по палестино-израильскому конфликту, который предусматривал прекращение огня, освобождение всех заложников, доставку гуманитарной помощи, осуждение любых терактов в регионе. США, Великобритания, Франция и Япония выступили против, еще шесть стран воздержались, и резолюция не набрал нужного числа голосов.

Москва, Наталья Рязанова

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