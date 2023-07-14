В Пентагоне обеспокоились усилением Китая в Азии и призвали ускорить вооружение Тайваня

Глава объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли в ходе своего визита в Токио заявил, что стремление Китая к гегемонии в Азии может привести к нестабильности региона, в связи с чем поддержал решение Японии удвоить расходы на оборону, а также призвал ускорить оказание военной помощи Тайваню, – сообщает в пятницу, 14 июля, издание «Голос Америки»*.

В публикации, размещенной на сайте издания, говорится, что Марк Милли заявил следующее: «Китай вкладывает огромные средства в свои вооруженные силы» и стремится стать «региональным гегемоном во всей Азии, возможно, в ближайшие 10-15 лет. Это «может стать очень опасным и привести к нестабильности. Поэтому я думаю, что наличие мощной Японии, способной в военном отношении поддерживать тесный союз с США и другими странами, будет в значительной степени способствовать сдерживанию войны».

Как отмечают американские журналисты, глава объединенного комитета начальников штабов США также подчеркнул необходимость ускорить оказание военной помощи Тайваню со стороны Соединенных Штатов.

«Мы против любого использования вооруженных сил для принуждения к объединению. Тайвань должен иметь возможность защищать себя в качестве средства сдерживания любой агрессии со стороны Китая. …Темпы, с которыми мы, США, или другие страны, оказываем Тайваню помощь в повышении его обороноспособности, я думаю, должны быть ускорены в ближайшие годы», – подчеркнул Марк Милли.

* Организация, деятельность которой признана в России нежелательной

Токио, Иван Бабурин

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