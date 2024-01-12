США не отправят F-35 Украине из страха, что Россия завладеет технологией – СМИ

США боятся потерять секрет истребителя пятого поколения F-35, поэтому не будут отправлять эти самолёты Украине. Вашингтон понимает, что истребители все равно будут сбиты, и технология окажется у российских специалистов, пишет The National Interest.

Некоторые страны, в том числе Норвегия и Сингапур, получили американские F-35, но эти самолеты никогда не окажутся на Украине. Каждый истребитель Lightning II стоит почти вдвое дороже самолета F-16. Передачу таких дорогих машин вряд ли удастся согласовать.

«Американские налогоплательщики, уставшие третий год финансировать другое государство, вряд ли поддержат передачу самолета за 100 млн долларов, вышедшего из военной программы за 1,7 трлн долларов», – говорится в статье.

К тому же, отдать современный самолет в руки плохо подготовленных украинских пилотов будет рискованно.

«F-35 неизбежно собьют. Сбитый F-35 даст России возможность изучить технологии истребителя. Любая техническая информация об F-35 станет победой для России», – пишет издание.

Минобороны США вызвался возглавить коалицию по развитию ВВС на Украине. СМИ узнали, что Штаты уже могли передать Украине первые самолеты F-16, но в Киеве это отрицали.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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