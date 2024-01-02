В Киеве заявили, что о передаче истребителей F-16 «речи не идет»

Представитель военно-воздушных сил ВСУ Юрий Игнат во вторник, 2 января, заявил, что о передаче Киеву западных истребителей F-16 речи не идет, – сообщает украинский телеканал «Рада».

Отвечая на вопрос, есть ли информация, когда Киев получит западные боевые самолеты, в эфире телеканала Игнат сказал: «Ни одной новой информации по обучению пилотов и передаче самолетов или еще чего-то нет. Я не видел, не был там, ни про какие передачи истребителей речи не идет».

Напомним, что 27 декабря издание Newsweek со ссылкой на собственный источник сообщало, что первые самолеты от Запада Киев мог уже получить.

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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