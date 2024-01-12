Вертолет ВМС США разбился во время тренировочного полета

В Тихом океане разбился вертолет ВМС США MH-60R Seahawk. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Авария произошла в заливе Сан-Диего у берегов штата Калифорния. Вертолет MH-60R из 41-й эскадрильи Helicopter Maritime Strike совершал тренировочный полет.

На воде дежурил катер, на случай непредвиденной ситуации. На берег эвакуировали шестерых членов экипажа вертолета и передали медикам.

В настоящее время проводится расследование, причины произошедшего устанавливаются.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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