В ДТП с автобусом в Турции погибли девять человек

В Турции автобус попал в аварию. По последним данным, девять человек погибли, еще 30 пострадали. Об этом сообщает телеканал TRT Haber.

ДТП произошло на юго-востоке Турции. Автобус следовал из Антальи в Мерсин, врезался в заграждения на выходе из туннеля Сарыер в районе Айдынджык и перевернулся.

В результате аварии погибли девять человек и 30 получили ранения. Всех пострадавших доставили в медучреждения провинции Мерсин.

По предварительным данным, все погибшие и раненые являются гражданами Турции, россиян среди них нет, рассказали РИА «Новости» в губернаторстве Мерсина.

Анкара, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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