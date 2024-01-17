В США из-за снегопадов отменили сотни авиарейсов

На США обрушилась непогода с продолжительными снегопадами и сильными морозами. В местных аэропортах отменили сотни авиарейсов, прекращают работу заводы и другие предприятия.

Как сообщают американские СМИ, температура воздуха в северных штатах опустилась ниже 50 градусов по Цельсию. По данным метеорологических служб, опасные погодные условия могут затронуть 125 миллионов человек.

В Нью-Йорке выпало более 60 сантиметров снега. Нефтеперерабатывающее предприятие в Техасе закрыли из-за заледеневшего оборудования, а в Северной Дакоте по этой же причине добыча нефти сократилась вдвое.

Больше других пострадали владельцы электромобилей, из-за сильных морозов передали работать зарядные станции. Сотни электрокаров пришлось бросить прямо на трассах из-за севших батарей.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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