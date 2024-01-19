КНДР испытала подводную систему ядерного оружия «Хэиль-5-23» в ответ на военные маневры Южной Кореи и ее союзников около острова Чечжу. Минобороны Северной Кореи заявило, что не допустит безрассудной истерики вокруг безопасности корейского полуострова.

Военные корабли Южной Кореи, Японии и США, включая крейсер «Принстон» с боевой системой «Иджис» участвовали в учениях, которые только дестабилизируют обстановку в регионе, отметили в МО КНДР. Испытания «Хэиль-5-23» должны показать Сеулу и Вашингтону, что Пхеньян совершенствует свое оружие и готов к ответным действиям как на воде, так и под водой для «сдерживания враждебных акций».

«Мы решительно осуждаем безрассудные действия США и их сателлитов, угрожающие безопасности КНДР, и строго предупреждаем о катастрофических последствиях. ВС КНДР не допустят военно-конфронтационную истерику, а будут действовать ответственно и решительно в сфере сдерживания. Военная мощь будет внушать страх врагам, тем самым отстаивая безопасность государства и мир в регионе», – цитирует сообщение министерства ЦТАК.

В конце 2023 года северокорейский лидер Ким Чен Ын распорядился ускорить подготовку к войне на случай агрессии США. Пхеньян подчеркнул настрой на сотрудничество с «антиимпериалистическими независимыми странами», в том числе с Россией.

Пхеньян, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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