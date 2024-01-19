Премьер Японии распустит свою фракцию из-за финансового скандала

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что собирается распустить свою фракцию из-за финансового скандала. Таким образом глава японского кабмина надеется восстановить доверие.

«В народе косо смотрят и поговаривают, что фракция – это место, где можно получить деньги и посты. Чтобы рассеять эти подозрения и восстановить доверие, необходимо подумать о правилах политических организаций», – цитируют Кисиду японские СМИ.

В конце прошлого года в Японии вскрылась коррупционная схема, в которой были задействованы крупные политики правящей Либерально-демократической партии. Министры десятилетиями воровали деньги из пожертвований.

Токийская прокуратура расследует сообщения о том, что в ЛДП существовала система нелегального присвоения денег, полученных от бизнеса за счет продажи билетов на приемы и вечера. В схеме замешаны политики, назначенные еще при экс-премьере Синдзо Абэ.

Токио, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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