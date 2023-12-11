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Понедельник, 11 декабря 2023, 08:58 мск

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Коррупционный скандал в Японии: 15 министров будут уволены за воровство пожертвований

Фото: pixabay

В Японии вскрылась коррупционная схема, в которой были задействованы крупные политики правящей Либерально-демократической партии. Министры десятилетиями воровали деньги из пожертвований.

Как сообщают японские СМИ, токийская прокуратура расследует сообщения о том, что в ЛДП существовала система нелегального присвоения денег, полученных от бизнеса за счет продажи билетов на приемы и вечера. В схеме замешаны политики, назначенные еще при экс-премьере Синдзо Абэ.

В Японии есть четко установленные правила. Полученные от проведения таких встреч деньги, должны отражаться в отчетности. По некоторым данным, зачастую сумма оказывалась больше лимита, и тогда ее в виде «отката» передавали влиятельным депутатам от ЛДП. Фиксации в отчетности в нарушение закона при этом не проводилось, и эти неучтенные деньги поступали в личное распоряжение политиков-тяжеловесов.

Отмечается, что премьер-министр Фумио Кисида намерен уже на этой неделе сместить четырех министров, а также 11 государственных министров и парламентских заместителей министров. Изначально глава японского кабмина хотел дождаться решения следственных органов, однако из-за растущей общественной критики он решил сделать кадровую перестановку раньше запланированного. Скандал резко негативно повлиял на рейтинги японского правительства, которые обвалились до отметки в 24%.

Токио, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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