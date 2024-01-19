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Украинские чиновники не могут связаться с экс-президентом США Дональдом Трампом

Дональд Трамп, фото: Reuters

Бывшего президента США Дональда Трампа подозревают в уклонении от контактов с Киевом. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на источник, близкий к администрации Владимира Зеленского.

По словам собеседника издания, представители украинских властей не могут связаться с помощниками Трампа, а также спикера палаты представителей США Майка Джонсона. В Киеве предполагают, что экс-глава белого дома намеренно не идет на контакт.

«Отсутствие взаимодействия кажется намеренным, но может изменится после выборов. Вкратце мое понимание таково: Украина пытается, Трамп и Джонсон избегают», – заявил источник.

Ранее Дональд Трамп призвал республиканцев не поддерживать сделку с демократами и администрацией президента страны Джо Байдена по выделению помощи Украине, пока не будут выполнены все условия Республиканской партии для прекращения притока мигрантов в США.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / США

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