В США пастор открыл онлайн-церковь и заставил прихожан покупать криптовалюту

В США священника и его жену обвиняют в мошенничестве с криптовалютой. Об этом сообщает Cointelegraph.

Супруги в Колорадо основали онлайн-церковь и убеждали прихожан, что те разбогатеют, если купят цифровую валюту INDXcoin на криптобирже. Создателем платформы по продаже криптовалюты был сам пастор. В ноябре 2023 года криптобиржа прекратила работу. Священник заявил, что у него нет денег на поддержку серверов.

Следствие установило, что пара продала токены на сумму 3,2 млн долларов, из которых присвоила минимум 1,3 млн и потратила на предметы роскоши и другие личные нужды. Счета семьи были заморожены.

Пастор признал, что взял деньги и большую часть вложил в строительство дома. Свой поступок он объяснил тем, что ему «Бог сказал сделать это».

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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