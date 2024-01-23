«Грозит массовый голод»: запасы продуктов в секторе Газа подошли к концу

Спецдокладчик ООН по вопросу о праве на питание Майкл Фахри заявил, что Израиль использует голод в качестве оружия против жителей сектора Газа. Голод грозит порядка 40% из 2,2 млн жителей анклава, поскольку запасы основных продуктов подходят к концу.

Еще до эскалации конфликта Газа находилась под блокадой, и половина жителей недоедала, а 80% – зависели от помощи извне. Теперь большая часть гражданской инфраструктуры уничтожена израильскими ударами, нарушена система снабжения водой и продовольствием. И Тель-Авив делает это намеренно, уверен Фахри.

«Где видано, чтобы 2,2 млн мирных жителей неделями голодали. Мы еще не видели, чтобы голод использовался в качестве оружия. Это происходит не случайно», – сказал Фахри телеканалу «Аль-Джазира».

Исполнительный директор Фонда мира во всем мире при Университете Тафтса в США Алекс Де Ваала назвал беспрецедентной скорость, с которой «голод» распространился среди населения Газы. Он изучает вопросы нехватки продовольствия 40 лет, и ситуация в анклаве «самая безжалостная». Продовольственный кризис в Газе он назвал «военным актом» Израиля, который должен быть приравнен к военному преступлению.

17 января самолет МЧС России доставил в Египет очередную партию гуманитарной помощи в 30 тонн для жителей сектора Газа. Всего Россия отправила 420 тонн продуктов, лекарств и вещей первой необходимости для палестинцев с начал гуманитарной миссии.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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