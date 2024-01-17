Россия отправила 30 тонн гуманитарной помощи жителям Газы

Самолет МЧС России вылетел в Египет с грузом продуктов и одежды для жителей сектора Газа. Новая партия гуманитарной помощи составила порядка 30 тонн, сообщили в министерстве.

«МЧС России доставит 30 тонн гумпомощи жителям Газы: продукты питания, одежду, одеяла, предметы личной гигиены. Все это собрано по инициативе правительства Республики Башкортостан», – говорится в сообщении.

Самолет Ил-76 направился в египетский Эль-Ариш. Там гуманитарную помощь передадут представителям Египетского общества Красного Полумесяца, а они отвезут груз в анклав.

С начала гуманитарной миссии Россия отправила 18 партий помощи для жителей сектора Газа. Общий объем доставленных рейсами МЧС России продуктов, ле6карств и вещей составил 420 тонн.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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