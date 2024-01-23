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Вторник, 23 января 2024, 15:47 мск

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У побережья Турции столкнулись два сухогруза

В акватории Мраморного моря столкнулись два сухогруза. Об этом сообщает Генеральное управление береговой охраны Турции.

ЧП на воде произошло возле Стамбула. Один из сухогрузов Astrid L стоял на якоре у причала Ахыркапы, судно Volgo Don 207 в этот момент подходило к берегу и столкнулось с ним.

Длина первого сухогруза составляет 138 метров, второго – 147 метров.

По данным береговой охраны, во время происшествия никто не пострадал. Утечки топлива также не зафиксировано.

Стамбул, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Турция

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