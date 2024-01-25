Япония сбросит в океан 54 тонны воды с АЭС «Фукусима-1» в 2024 году

Компания Tokyo Electric Power намерена сбросить в океан 54,6 тонны воды, использованной для охлаждения реактора на аварийной АЭС «Фукусима-1», за 2024 год, пишет Kyodo.

Сбросы в рамках нового финансового года планируется начать в апреле. Из запланированных на прошлый год сбросов выполнено пока три. Четвертый должен пройти до конца марта, общий объем сброшенной воды достигнет 31,2 тыс. тонн.

На территории АЭС находится более 1,34 млн тонн воды, использованной в качестве охладителя и очищенной. На сброс всей жидкости в океан может понадобиться около 30 лет.

На фоне сбросов радиоактивной воды Россия присоединилась к ограничению импорта рыбы и морепродуктов из Японии, введенному Китаем. До подтверждения полной безопасности японский улов не будет попадать на полки российских магазинов, сообщили в Россельхознадзоре.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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