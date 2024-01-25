Тайвань продлил до года обязательную службу в армии

Тайвань набрал первую группу призывников на продленный срок службы. В этом году более 9100 новобранцев присоединятся к армии не на четыре месяца, а на год, передает телеканал NHK.

Тайбэй продлил срочную службу до года в связи с риском обострения отношений с Пекином. 25 января более 600 призывников первой партии отправятся к месту службы с призывных пунктов.

Власти скорректировали программу подготовки, сделав ее более интенсивной. С первых дней призывников будут учить стрелять и оказывать первую помощь раненым сослуживцам.

Бывший премьер-министр Японии Таро Асо предупредил о выросшем риске эскалации конфликта вокруг Тайваня. По его мнению, остров станет следующей «горячей точкой» после Украины и сектора Газа.

Тайбэй, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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