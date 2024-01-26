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Пятница, 26 января 2024, 10:14 мск

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В Турции шесть человек погибли в аварии с автобусом

На севере Турции автобус попал в аварию. По предварительным данным, шесть человек погибли, свыше 30 получили травмы. Об этом сообщает Hürriyet.

ДТП произошло на трассе Кастамону-Ташкёпрю. Автобус вылетел с дороги и перевернулся. Сначала сообщалось о четырех погибших, затем их число выросло до шести.

На месте работают экстренные службы. 33 пострадавших с различными травмами доставлены в больницы.

Причины произошедшего устанавливаются. Предположительно, водитель не справился с управлением на скользкой из-за снега дороге.

Анкара, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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