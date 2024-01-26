Суд ООН обязал Израиль принять меры по недопущению геноцида в секторе Газа

Верховный суд ООН в пятницу вынес промежуточное решение по иску ЮАР против Израиля с обвинениями в геноциде палестинцев в секторе Газа. В решении суд обязал Тель-Авив немедленно принять все меры, которые в его силах, по предотвращению геноцида палестинского населения в Газе. Также Израиль должен привлечь к ответственности тех, кто занимается подстрекательством к геноциду.

«Суд остро осознает масштабы человеческой трагедии, разворачивающейся в регионе, и глубоко обеспокоен продолжающимися человеческими жертвами и страданиями», – заявила председатель Международного суда ООН Джоан Донохью, огласившая данное решение (цитата по AP).

По ее словам, Израиль должен принять «все возможные меры» для защиты жителей сектора Газа и выполнять обязательства, прописанные в Конвенции ООН о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. «Израиль должен срочно принять меры, чтобы обеспечить оказание услуг и гуманитарной помощи палестинцам в секторе Газа», – добавила Донохью.

Кроме того, еврейское государство, согласно решению суда, обязано обеспечить защиту зданий в Газе и беспрепятственное поступление в анклав гуманитарной помощи, передает «Интерфакс». Суд также обязал израильские власти «принять меры против тех, кто подстрекает к геноциду».

Как заявила Донохью, Израиль должен через месяц отчитаться о выполнении соответствующих мер.

ЮАР в поданном иске просит суд приказать Израилю прекратить военные действия в Газе, заявляя, что действия еврейского государства против палестинцев носят характер геноцида. Южная Африка также обратилась к судьям «в крайне срочном порядке» принять временные меры для защиты палестинцев в секторе Газа. В суде пояснили, что имеют право, не дожидаясь завершения разбирательства, принимать временные меры. Принятие таких мер не означает, что суд уже принял решение о виновности или невиновности Израиля в геноциде.

Временные меры Верховного суда ООН имеют юридическую силу, но неясно, будет ли Израиль их выполнять, пишет Associated Press. Агентство отмечает, что рассмотрение иска ЮАР к Израилю может занять годы. Израиль отвергает обвинения в геноциде и просил суд снять эти обвинения.

Ранее сегодня Минздрав Газы сообщил, что число погибших жителей сектора Газа из-за ударов израильской армии с начала новой эскалации палестино-израильского конфликта в октябре прошлого года возросло до 26 083 человек, еще 64 487 человек пострадали.

Гаага, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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