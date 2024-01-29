Австрия, Франция и Япония приостановили финансирование БАПОР

Австрия, Франция и Япония присоединились к ряду других стран и тоже остановили финансирование БАПОР. Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал спонсоров пересмотреть свое решение.

США, Канада и Австралия приостановили отправку денег в Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ. Позже Великобритания, Швейцария, ФРГ, Италия, Нидерланды и Финляндия также объявили о приостановке финансирования.

Поводом стало расследование причастности 12 сотрудников БАПОР к атаке ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. Девять человек уволены, один подозреваемый погиб, личности еще двух выясняют.

Австрия объявила о приостановке финансирования БАПОР до проведения «всеобъемлющего, быстрого и полного расследования». Власти Японии «чрезвычайно обеспокоены» расследованием в ООН и отказались отправлять деньги, пока не откроются все обстоятельства, передает Reuters. Аналогичное решение принято в Париже.

«Франция не планирует платеж для БАПОР в первом квартале 2024 года. Решение будет принято позже, когда мы убедимся, что все требования прозрачности и безопасности помощи выполнены», – говорится в сообщении МИД Франции.

Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал спонсоров организации пересмотреть решения о прекращении финансирования БАПОР. На средства агентства существуют приюты для миллиона палестинцев, которые только так могут получить продукты и медицинскую помощь.

«От помощи БАПОР в секторе Газа зависят более двух миллионов гражданских лиц. Десятки тысяч сотрудников БАПОР, многие из которых работают в самых опасных для жизни ситуациях, не должны подвергаться коллективному наказанию. Потребности отчаявшегося населения, которому они служат, должны быть удовлетворены», – говорится в заявлении на сайте ООН.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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