В память о погибших в секторе Газа сотрудниках БАПОР в Вене приспустили флаг ООН

В память о погибших в секторе Газа сотрудниках Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в понедельник, 13 ноября, у входа на территорию Венского международного центра был приспущен флаг Организации Объединенных Наций, – сообщают СМИ.

В сообщении, распространенном пресс-службой ООН, говорится: «Сегодня утром в отделении ООН в Вене прошла минута молчания и был приспущен флаг организации в знак скорби и почтения к нашим погибшим в Газе коллегам из Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам».

Согласно данным ООН, по состоянию на 8 ноября в ходе боевых действий в секторе Газа были убиты 99 работников БАПОР.

Вена, Иван Бабурин

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