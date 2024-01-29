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Понедельник, 29 января 2024, 15:16 мск

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В США аллигатор убил пожилую женщину в коммуне для престарелых

В США пенсионерка стала жертвой нападения аллигатора. Об этом сообщает CBS News.

85-летняя женщина проживала в коммуне для престарелых в штате Флорида. Она гуляла по берегу озера с собакой, когда на нее напал трехметровый аллигатор. Хищник утащил пенсионерку под воду.

Произошедшее увидела другая женщина и сообщила в полицию. Нападение также попало на камеры видеонаблюдения. Специалисты по охране дикой природы поймали аллигатора и усыпили его. Останки жертвы были извлечены из воды.

Сын погибшей утверждает, что компания, которая владеет коммуной, знала о существовании опасности, но не предупредила жителей. Более того, обслуживающий персонал подкармливал рептилию объедками.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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