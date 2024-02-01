Военно-промышленные корпорации США отказываются от разработки оружия для Пентагона

Американские военно-промышленные корпорации отказываются от разработки передовых систем вооружений для Пентагона из-за экономической нецелесообразности. Об этом пишет The Wall Street Journal.

По данным издания, некоторые ведущие оборонные подрядчики США уже отказались от работы с Пентагоном. Среди них Northrop Grumman, Lockheed Martin и Raytheon Technologies. Недовольство в отрасли растет уже несколько месяцев. Руководители оборонных концернов в США пытаются убедить инвесторов, что не будут «гоняться за проектами», в которых высок риск перерасхода средств.

Так Northrop Grumman заявила об убытках в размере 1,2 млрд долларов от программы создания стратегического бомбардировщика шестого поколения B-21 Raider. Причинами потери прибыли стали высокая инфляция, а также рост расходов из-за нехватки рабочей силы и проблем в цепочках поставок, вызванных пандемией.

Летом 2023 года Northrop Grumman отказалась участвовать в программе разработки реактивных истребителей, которые должны прийти на замену F-22. От нескольких контрактов отказалась и L3Harris Technologies. Компании Raytheon и Lockheed Martin – потерпели убытки от контрактов Пентагона по фиксированной цене. Boeing также отказалась заключать новые подобные соглашения.

В свою очередь в Пентагоне заявили, что предпринимают шаги по смягчению условий контрактов, чтобы избежать подобных проблем в будущем.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube