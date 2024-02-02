Польские фермеры заблокируют дороги в стране и границу с Украиной

Польские фермеры предупредили о генеральной забастовке в знак недовольства политикой властей Евросоюза. Акция начнется с блокировки пограничных переходов с Украиной и крупнейших дорог внутри страны.

Фермеры выпустили обращение к согражданам и властям с предупреждением о забастовке. С 9 февраля аграрии начнут блокировать границу с Украиной. Они заявили, что ввоз сельскохозяйственной продукции из соседней страны поставил под угрозу собственное аграрное производство, а польские власти не спешат помогать своим фермерам.

«Наше терпение себя исчерпало. Бездействие польских властей и планы сотрудничать с Еврокомиссией, уважать решения по поводу импорта продовольствия с Украины не оставляют нам другого выбора, кроме как объявить генеральную забастовку», – цитирует обращение фермеров агентство «Прайм».

Аграрии призвали сограждан проявить понимание, поскольку они «сражаются за общее благо», а бездействие угрожает банкротством фермам, на которых работали несколько поколений поляков.

В Брюсселе фермеры из нескольких стран забросали яйцами и камнями здание Европарламента в день саммита лидеров Евросоюза. Около 1300 тракторов заблокировали основные дороги в городе.

Варшава, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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