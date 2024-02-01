Фермеры забросали камнями Европарламент в день саммита

Фермеры из нескольких стран забросали яйцами и камнями здание Европарламента в день саммита лидеров Евросоюза. Около 1300 тракторов заблокировали основные дороги Брюсселя, передает Reuters.

Аграрии из Франции, ФРГ, Италии, Испании прибыли в Брюссель в знак протеста против действий властей по всему блоку. Порядка 1300 тракторов перегородили основные магистрали в Брюсселе. Протестующие развели костры рядом со зданием Европарламента и даже попытались прорваться внутрь, но полиция остановила их с помощью водометов.

В это же время лидеры ЕС встречались в здании Еврокомиссии в нескольких кварталах от разгневанной толпы. Место встречи политиков окружала усиленная охрана.

Первые акции протеста фермеров состоялись в ФРГ и Франции. Немецкие аграрии были недовольны планами отменить субсидии на топливо из-за дефицита бюджета. Их французские коллеги протестовали против зеленой повестки, из-за которой на рынок попадают искусственные продукты, а поддержка фермеров сокращается. Позже протесты поддержали аграрии из Италии и Испании.

1 февраля португальские фермеры перекрыли почти все дороги между северными и южными районами страны. Местные СМИ отметили, что вблизи Гуарды и в Порталегри находятся около 200 тракторов, еще сто машин перекрыли дорогу в городе Сантарен.

Брюссель, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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