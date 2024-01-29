Фермеры пригрозили начать осаду Парижа

Французские фермеры объявили, что начнут осаду Парижу 29 января. 15 тыс. полицейских должны помешать 600 тракторам собраться вокруг столицы, передает BFM-TV. Ситуация на дорогах осложняется забастовкой таксистов.

Все новые участники присоединяются к акциям протестов фермеров по всей Франции. Активисты объявили, что с 14:00 часов 29 января возьмут в кольцо Париж. По данным телеканала, на утро 29 января в разных регионах насчитывается порядка 50 протестных мероприятий.

К акциям протеста присоединились таксисты и перекрыли несколько участков дорог в Марселе. В результате движение в центре города практически парализовано из-за километровых пробок.

Власти мобилизовали около 15 тыс. полицейских, которые должны остановить продвижение порядка 600 тракторов к ключевым точкам на дорогах около Парижа. Жителям столицы рекомендовали отложить любые поездки на личном транспорте и пользоваться городскими автобусами.

Продолжаются акции протеста фермеров в ФРГ, в Италии прошли несколько пробегов на сельскохозяйственной технике против «зеленого курса» Евросоюза.

Париж, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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