Итальянские фермеры поддержали протесты коллег из Франции и ФРГ

Фермеры устроили несколько пробегов на сельскохозяйственной технике в ряде регионов Италии, выступая против «зеленого курса» Евросоюза. Камнем преткновения интересов аграриев и властей стали множественные ограничения и появление искусственных продуктов, пишет портал Rainews24.

Акции протеста прошли на Сицилии, в регионах Абруццо, Тоскана, столичном Лацио. Колонны из десятков тракторов прошли по дорогам в знак несогласия с большим числом новых ограничений, якобы направленных на сохранение климата. Фермеры также видят риск для себя в появлении синтетических продуктов на европейском рынке.

Во Франции и ФРГ фермеры активно протестуют прости политики своих властей не первую неделю. Немецкие аграрии первыми показали свое недовольство руководством: планы по отмене субсидий на топливо вызвали взрыв недовольства.

Французы на тракторах и другой технике перекрывают основные дороги, разбрасывают навоз на автотрассах и в центрах городов у зданий местных администраций. Ведущий французский профсоюз аграриев FNSEA продлил акции бессрочно и сообщил о присоединении новых регионов.

Однако мирные протесты не обошлись без жертв. Во Франции автомобиль въехал в перекрывших дорогу фермеров. Один человек погиб, двое пострадали, подозреваемые задержаны.

Рим, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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