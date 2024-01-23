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Вторник, 23 января 2024, 15:46 мск

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Во Франции автомобиль сбил протестующих фермеров

Во Франции автомобиль въехал в фермеров, которые устроили перекрыли дорогу во время акции протеста. По последним данным, один человек погиб, еще двое пострадали.

ЧП произошло на юге Франции. Семья из трех человек находилась за блоком из соломы, который заграждал дорогу. Водитель не заметил преграду и сбил троих протестующих, сообщил глава Национальной федерации профсоюзов фермеров Арно Руссо в эфире радиостанции RMC.

Молодая женщина скончалась от полученных травм, ее дочь и муж госпитализированы в тяжелом состоянии.

В автомобиле находились три человека, их задержали. Отмечается, что все они иностранные граждане. Водителя проверили на наркотики и алкоголь, результат оказался отрицательным. Возбуждено уголовное дело о непредумышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах.

Париж, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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