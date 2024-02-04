США и их союзники нанесли новый удар по хуситам в Йемене

Американские и британские войска при поддержке союзников в лице Австралии, Бахрейна, Канады, Дании, Нидерландов и Новой Зеландии атаковали позиции хуситов в Йемене. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Пентагона. Сообщается, что 3 февраля нанесена серия ударов по 36 объектам хуситов в 13 населенных пунктах.

В сообщении уточняется, что целями были склады оружия, ракетные системы и пусковые установки, системы ПВО и радары, чтобы «подорвать и ухудшить возможности хуситов по атакам на торговые суда и военные корабли в Красном море».

Коалиция заявила, что готова и в дальнейшем предпринимать подобные меры для предотвращения нападений на торговые и военные морские суда.

Вашингтон, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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