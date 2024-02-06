Число мигрантов в США вскоре превысит население штата Нью-Йорк

Число нелегальных мигрантов в США в скором времени достигнет 19 млн и превысит число жителей штата Нью-Йорк. Об этом заявил кандидат в американские президенты Дональд Трамп.

Политик выразил уверенность, что поток нелегальной миграции только усиливается, пока у власти находится демократ Джо Байден.

«Как я думаю, к тому моменту, как его срок завершится, настоящее число мигрантов в США будет составлять 18-19 млн человек, это больше, чем население штата Нью-Йорк», – сказал Трамп в подкасте Дэна Бонджино.

Республиканец считает, что в Штаты пытаются попасть беглецы из психиатрических больниц и тюрем, а некоторых из них можно даже назвать террористами.

Ранее губернатор Техаса Грег Эббот рекомендовал президенту США поучиться у российского лидера Владимира Путина умению работать в интересах своей страны. В интервью телеканалу Fox News Эббот сказал: «Действующая администрация США ничего не может сделать в борьбе с нелегальной миграцией. Джо Байден отменил эффективные законы о миграции, принятые во время президентства Дональда Трампа. Если бы только президент Байден занимался настоящими внутренними проблемами и не пытался бы играть с Путиным, у которого ему сначала нужно поучиться работать в интересах своей страны – тогда все было бы иначе».

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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