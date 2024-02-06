Почти 11 тысяч палестинцев остались без еды в больнице Насера в секторе Газа

Около 11 тысяч палестинцев остались без еды в больнице Насера ​​в Хан-Юнисе из-за атак израильских военных. Общее число жертв бомбежек сектора Газа выросло до 27 585 человек.

Минздрав Газы сообщил, что в медицинском комплексе Нассер находятся 450 пациентов, 300 медработников и 10 000 перемещенных лиц. Все они остались без еды, а топлива для генераторов осталось всего на четыре дня. Все эти люди находятся в постоянной опасности из-за военной операции ЦАХАЛ в окрестностях, бомбежек и блокады, отрезавшей их от любой помощи извне, передает телеканал «Аль-Джазира».

Общее число погибших в секторе Газа достигло 27 585 человек, раненых – 66 978 человек. За все время 13 409 школьников убиты и ранены, погибли и пострадали 1 075 учителей и школьных сотрудников, подсчитали в министерстве образования Палестины. С момента эскалации конфликта 620 тыс. учащихся лишены возможности ходить на занятия. 83 школы в секторе Газа серьезно повреждены, а семь полностью разрушены.

С начала массированных атак ЦАХАЛ 75% жителей Газы вынуждены были покинуть свои дома. Беженцы ставят палатки уже у самой границы с Египтом, потому что им больше некуда бежать. Миссия ООН по доставке гуманитарной помощи в третий раз за неделю не смогла добраться до северной части сектора.

«За январь удалось отправить только четыре автоколонны, около 35 грузовиков с продовольствием, которого хватит на 130 тыс. человек. Этого недостаточно, чтобы предотвратить голод», – цитирует чиновника ООН Мэтью Холлингворта агентство «Анадолу».

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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