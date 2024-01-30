Жители сектора Газа пекут лепешки из птичьего корма, спасаясь от голода – СМИ

Жители северных районов сектора Газа вынуждены питаться кормом для животных, чтобы спастись от голода. Израильские солдаты не пропускают в эту часть анклава гуманитарную помощь, а запасы продуктов закончились, передает агентство «Анадолу».

Палестинский Минздрав сообщил, что около 600 тыс. палестинцев на севере анклава находятся под угрозой смерти из-за голода и вызванных им болезней. По данным ООН, во второй половине января Израиль еще сильнее граничил поток гуманитарной помощи в северные и центральные районы сектора Газа. Грузовики простаивают перед израильскими КПП, пока ЦАХАЛ бомбит центральные районы анклава, сообщил телеканал «Аль-Джазира».

«Ситуация действительно трагическая. Иногда мы ничего не едим по 48 часов. Ячмень, который был кормом для животных, стал нашей единственной пищей. Мы мечтаем увидеть белую муку и хлеб. Я не узнаю многих знакомых, потому что все сильно похудели. Люди изнурены», – сказал Хасан Шараф, житель района Тель-Затер на севере Газы.

Палестинка Ум Асад аль-Кетри рассказала, что им пришлось втридорога купить птичий корм, потому что все продукты закончились. Она перетирает корм в муку и печет лепешки, хотя они и получаются очень твердые. Но хотя бы размоченными лепешками можно покормить детей.

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бин Фархан Ас Сауд заявил, что Израиль использует голод против населения сектора Газа. Он напомнил Израилю об обязанности всех стран соблюдать международное право. Бин Фархан подчеркнул, что главная задача сейчас – остановить атаки на Газу и доставить в сектор гуманитарную помощь.

«Израиль проводит систематическую политику голода в секторе Газа. Необходима действенная и обязательная международная резолюция, чтобы остановить атаки израильских оккупационных сил на Газу», – сказал он.

Напомним, спецдокладчик ООН Майкл Фахри заявил, что Израиль использует голод в качестве оружия против жителей сектора Газа. Голод грозит порядка 40% из 2,2 млн жителей анклава, поскольку запасы основных продуктов подходят к концу.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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