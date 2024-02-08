В Исландии во второй раз в этом году началось извержение вулкана

В Исландии на полуострове Рейкьянес началось второе в этом году извержение вулкана. Об этом сообщает Норвежское метеорологическое агентство.
Сейсмическая активность нарастает к западу от вулкана Фаградальсфьядль, что привело к извержению, передает телерадиокомпания RUV. Гражданская оборона Исландии планирует вызвать на место аварийно-спасательные службы из города Гриндавик.
Вулкан на полуострове Рейкьянес с 2021 года извергается уже шестой раз. С конца октября на полуострове были зарегистрированы 24 тысячи подземных толчков, магнитуда сильнейшего из которых достигала 5,2.
В конце декабря из-за извержения на Рейкьянес было объявлено чрезвычайное положение. Тогда из зоны бедствия эвакуировали четыре тысячи местных жителей.
Рейкьявик, Зоя Осколкова
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