В Исландии во второй раз в этом году началось извержение вулкана

В Исландии на полуострове Рейкьянес началось второе в этом году извержение вулкана. Об этом сообщает Норвежское метеорологическое агентство.

Сейсмическая активность нарастает к западу от вулкана Фаградальсфьядль, что привело к извержению, передает телерадиокомпания RUV. Гражданская оборона Исландии планирует вызвать на место аварийно-спасательные службы из города Гриндавик.

Вулкан на полуострове Рейкьянес с 2021 года извергается уже шестой раз. С конца октября на полуострове были зарегистрированы 24 тысячи подземных толчков, магнитуда сильнейшего из которых достигала 5,2.

В конце декабря из-за извержения на Рейкьянес было объявлено чрезвычайное положение. Тогда из зоны бедствия эвакуировали четыре тысячи местных жителей.

Рейкьявик, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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