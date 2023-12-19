В Исландии после землетрясения началось извержение вулкана

На полуострове Рейкьянес на юге Исландии произошло мощное землетрясение, а затем начал извергаться вулкан. Власти объявили чрезвычайное положение и эвакуировали четыре тысячи местных жителей. Об этом сообщает Iceland Monitor.

Сейсмологи зафиксировали подземные точки магнитудой 4,2, спустя чуть больше часа последовало извержение, уже четвертое на Рейкьянес за три года. Однако в этот раз поток извергаемой лавы во много раз больше.

Сейсмическая активность движется в сторону рыбацкого городка Гриндавик. Длина трещины, из которой выходят газ и лава, достигла четырех километров. Из опасной зоны заранее эвакуировали четыре тысячи жителей.

Ранее власти Исландии объявили чрезвычайное положение в связи с высоким уровнем сейсмической активности. На месте дежурят спасательные команды, а в близлежащем районе планируется ввести режим чрезвычайной ситуации, передает RUV. Несмотря на предупреждение к вулкану едут сотни туристов, чтобы своими глазами увидеть редкое природное явление.

Рейкьявик, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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