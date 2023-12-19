российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 19 декабря 2023, 11:11 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

В Исландии после землетрясения началось извержение вулкана

Фото: FreePik

На полуострове Рейкьянес на юге Исландии произошло мощное землетрясение, а затем начал извергаться вулкан. Власти объявили чрезвычайное положение и эвакуировали четыре тысячи местных жителей. Об этом сообщает Iceland Monitor.

Сейсмологи зафиксировали подземные точки магнитудой 4,2, спустя чуть больше часа последовало извержение, уже четвертое на Рейкьянес за три года. Однако в этот раз поток извергаемой лавы во много раз больше.

Сейсмическая активность движется в сторону рыбацкого городка Гриндавик. Длина трещины, из которой выходят газ и лава, достигла четырех километров. Из опасной зоны заранее эвакуировали четыре тысячи жителей.

Ранее власти Исландии объявили чрезвычайное положение в связи с высоким уровнем сейсмической активности. На месте дежурят спасательные команды, а в близлежащем районе планируется ввести режим чрезвычайной ситуации, передает RUV. Несмотря на предупреждение к вулкану едут сотни туристов, чтобы своими глазами увидеть редкое природное явление.

Рейкьявик, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Землетрясение

В Кузбассе горные работы могли стать причиной двух землетрясений / Баку тряхнуло: пятибальное землетрясение произошло на Каспии / На Южных Курилах произошло два землетрясения за день / Мощное землетрясение произошло в 60 км от столицы Камчатки / На Камчатке случилось пятибалльное землетрясение / Второе землетрясение за два дня случилось в Непале / В посольстве РФ нет данных о погибших в Непале россиянах / Более 130 человек погибли при землетрясении в Непале

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Европа, В мире, Скандалы и происшествия, Землетрясение,