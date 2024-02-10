Израильский военврач признал грабежи и убийство задержанных в Газе

Бойцы ЦАХАЛ занимаются грабежами в секторе Газа, поджигают дома и убивают задержанных палестинцев без суда, сообщил израильский военный врач из резервной бригады десантников. Медик завершил двухмесячную командировку в сектор Газа и рассказал, как ведут себя израильтяне на палестинской территории.

Агентство «Анадолу» привело выдержки из письма врача, не называя имени автора.

Граждане Израиля хотели отомстить за атаку боевиков ХАМАС 7 октября 2023 года, и военные ведут себя очень агрессивно в анклаве. Автор письма сначала возмущался, что солдаты мародерствуют, но к нему стали относиться враждебно. Поэтому позже он просто молча наблюдал, как солдаты выносят из домов палестинцев вещи: от электрических плит до детских игрушек.

«Мародерство почти институционализировалось. От матрасов и газовых плит до столов и детских игрушки для детей. Более мелкие и менее дисциплинированные силы похищали телефоны, пылесосы, мотоциклы и велосипеды», – перечислил врач.

Военные грубят палестинцам, обзывают, периодически поджигают дома, но командиры никак не реагируют. По данным правительства Газы, «оккупационная армия сожгла три тысячи домов» во время наземной операции.

Врач помог одному из задержанных с переломом ноги, на что сослуживцы «отреагировали негативно». Во время потасовки израильский военный застрелил палестинца. Еще одного задержанного убили во время допроса.

«Сам я не пацифист, но те, кто носит израильскую военную форму, переходят все границы в тех местах, где они бывают», – признал автор письма.

Число убитых и раненых палестинцев в секторе Газа растет каждый день. По данным Минздрава Газы, с момента эскалации конфликта погибли 27 947 человек, 67 459 ранены.

Власти Израиля поручили военным разработать план эвакуации мирных жителей из Рафаха в связи с распространением военной операции на тот район. Офис председателя Палестинской автономии заявил, что Израиль намерен попросту выжить палестинцев с территории сектора Газа.

Тель-Авив, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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