Число жертв израильских бомбежек в Газе почти достигло 28,5 тысячи

По меньшей мере 28 340 жителей сектора Газа погибли, еще 67 984 пострадали в результате действий израильских военных с 7 октября 2023 года. Многие палестинцы сбежали в самую южную часть анклава – район Рафах, но и он попал под бомбежки.

Только за минувшие сутки погибли 164 палестинца, около 200 ранены, из них более сотни – в результате интенсивных ночных ударов Израиля по Рафаху, сообщили в Минздраве Газы. В этот район пришли около 1,4 млн жителей анклава, изгнанные из своих домов в северной и центральной частях сектора израильскими военными.

Представитель Палестинского общества Красного Полумесяца Небаль Фарсах сообщил, что плотность жителей в Рафахе достигает 16 000 человек на квадратный километр. Люди ютятся в самодельных палатках из брезента и пластика. Сотни укрылись в кувейтской больнице, расположенной в районе.

«Палестинцам в Газе больше некуда идти», – сказал чиновник в беседе с телеканалом «Аль-Джазира».

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube