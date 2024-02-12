Число жертв израильских бомбежек в Газе почти достигло 28,5 тысячи

По меньшей мере 28 340 жителей сектора Газа погибли, еще 67 984 пострадали в результате действий израильских военных с 7 октября 2023 года. Многие палестинцы сбежали в самую южную часть анклава – район Рафах, но и он попал под бомбежки.
Только за минувшие сутки погибли 164 палестинца, около 200 ранены, из них более сотни – в результате интенсивных ночных ударов Израиля по Рафаху, сообщили в Минздраве Газы. В этот район пришли около 1,4 млн жителей анклава, изгнанные из своих домов в северной и центральной частях сектора израильскими военными.
Представитель Палестинского общества Красного Полумесяца Небаль Фарсах сообщил, что плотность жителей в Рафахе достигает 16 000 человек на квадратный километр. Люди ютятся в самодельных палатках из брезента и пластика. Сотни укрылись в кувейтской больнице, расположенной в районе.
«Палестинцам в Газе больше некуда идти», – сказал чиновник в беседе с телеканалом «Аль-Джазира».
Москва, Наталья Рязанова
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