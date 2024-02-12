Более 100 человек погибли и свыше 230 ранены в результате авиаударов Израиля по Рафаху

В результате израильских ударов по приграничному с Египтом городу Рафах на юге сектора Газа погибли свыше 100 человек, сотни ранены. Об этом сообщает палестинское информагентство WAFA со ссылкой на сотрудников больницы Рафаха. По данным телеканала Al Mayadeen, ранения получили более 230 человек.

Агентство «Анадолу» со ссылкой на Палестинский Красный Полумесяц информирует, что израильская армия подвергла интенсивным обстрелам центральные районы Рафаха. Как сообщают местные источники, авиация нанесла около 40 ударов по городу. Мишенью в основном становились жилые дома и мечети, где укрываются перемещенные жители Газы. По некоторым данным, авиаудары были нанесены по 14 домам и трем мечетям в разных частях Рафаха.

В Палестинском Красном Полумесяце заявили, что число погибших в Рафахе, вероятно, возрастет – под обломками домов остаются люди.

Ранее израильские военные сообщили, что ранним утром в понедельник нанесли серию ударов «по объектам террористов» в районе Аш-Шабура, расположенном в центре Рафаха. Армия обороны Израиля также сообщила, что в Рафахе ночью были спасены два заложника, похищенные ХАМАС 7 октября из кибуца Нир-Ицхак.

Власти Израиля ранее поручили военным разработать план эвакуации мирных жителей из Рафаха в связи с распространением военной операции на тот район. Офис председателя Палестинской автономии заявил, что Израиль намерен попросту выжить палестинцев с территории сектора Газа

В секторе Газа с численностью населения около 2,3 млн человек после начала Израилем военной операции перемещенными лицами стали почти 1,9 млн человек. Большая часть из них нашла убежище в городе Рафах на границе с Египтом. Если до начала атак Израиля численность населения Рафаха составляла около 280 тыс. человек, то сейчас в городе находится в четыре раза больше людей. Из-за нехватки жилья многие перемещенные палестинцы вынуждены ютиться в самодельных палатках, которые сооружают из брезента или пластика.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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