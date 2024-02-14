Суд приговорил экс-президента Франции к шести месяцам тюрьмы

Апелляционный суд приговорил экс-президента Франции Николя Саркози к шести месяцам тюремного заключения по делу о превышении счетов его предвыборной кампании 2012 года. Как передает «Франс Пресс», ещё шесть месяцев тюрьмы назначено в качестве условного наказания.

Суд первой инстанции в 2021 году приговорил Саркози к одному году ограничения свободы, который Саркози должен был отбывать дома с электронным браслетом. Согласно решению апелляции, реальная часть срока скорректирована.

Саркози обвиняется в превышении трат на избирательную кампанию почти на 20 млн евро. Скандал разразился в 2014 году, когда выяснилось, что во время избирательной кампании Саркози для каждого мероприятия велась двойная отчетность, в рамках которой компания «Бигмалион» выставляла сокращенный счет штабу, а остаток оплачивала партия «Союз за народное движение».

Всего по делу проходило 14 человек. Свою вину признал только один обвиняемый – замглавы избирательного штаба Жером Лаврийе. Суд приговорил его к трем годам тюрьмы, в числе которых один год условно.

Саркози являлся президентом Франции в период 2007 – 2012 годов.

Стоит отметить, что в марте 2021 году Саркози был признан виновным в коррупции и торговле влиянием. Экс-глава государства впервые в истории приговорен к реальному сроку заключения: к трем годам лишения свободы, два из которых – условно.

Париж, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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